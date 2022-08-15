Созданы точные изображения iPhone 14 Pro с установленной iOS 16

Дизайнер AR72014 создал изображения iPhone 14 Pro на основе всех имеющихся слухов, утечек, схем и иной информации о будущем смартфоне от Apple. Об этом сообщает 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На концепт-арте, созданном AR72014, в частности можно увидеть новый вырез гаджета в виде восклицательного знака, который придет на смену "челке" или "моноброви", впервые представленной еще в iPhone X. Кроме того, дизайнер не обошел стороной и iOS 16, которая должна стать доступной широкому кругу пользователей одновременно с презентацией iPhone 14 - на изображении можно заметить обновленную иконку заряда батареи, а также экран блокировки с аудиоплеером.

iPhone 14 Pro вместе с другими тремя моделями линейки будет представлен компанией Apple в сентябре. Как заявил один из инсайдеров, ежегодная презентация новых гаджетов компании может состояться уже 6 сентября.