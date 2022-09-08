Антивирус Windows атаковал безопасные приложения

Встроенный в Windows антивирус атаковал безопасные приложения. Об этом сообщает издание BleepingComputer, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам журналистов медиа, после обновления программы Windows Defender ("Защитник Windows") пользователи ОС от Microsoft пожаловались на участившиеся случаи ложных срабатываний. Сообщается, что из-за ошибочного обновления сигнатур фирменная утилита могла пометить популярные безопасные приложения как опасные программы и заблокировать их запуск.

Согласно сообщениям на Reddit, у многих пользователей обновленная версия "Защитника Windows" под номером 1.373.1508.0 посчитала опасными браузеры Google Chrome и Microsoft Edge, а также клиент сервиса для общения Discord.

Позже инженеры Microsoft подтвердили наличие проблемы и рассказали о выпуске двух обновлений для встроенного антивируса. По словам специалистов, пользователям Windows не нужно предпринимать каких-то действий для исправления ошбики - апдейт должен установиться автоматически. Если это не произойдет, то инженеры рекомендовали перезагрузить компьютер.