Модель iPhone 14 Plus оказалась ненужной

На долю iPhone 14 Plus, увеличенную версию базового iPhone 14, в первый день продаж в Китае пришлось только 5% предзаказов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание My Drivers, ссылаясь на аналитика Tianfeng International Securities Минг-Чи Куо. Самая большая доля предзаказов - 85% - пришлась на iPhone 14 Pro и Pro Max, еще 10% - на iPhone 14.

Данные аналитика подтверждает и статистика китайской торговой площадки JD.com. На ней в первый день было оформлено 1 130 000 предзаказов на iPhone 14 Pro, 800 000 на iPhone 14 Pro, 330 000 на iPhone 14 и только 140 000 на iPhone 14 Plus.

Данная статистика является аномальной, если сравнивать ее с ежегодными данными о долгосрочных продажах iPhone. Из них следует, что самым востребованным iPhone несколько лет подряд остается базовая модель в поколении. Перекос в обратную сторону на этапе предзаказов с большой вероятностью вызван высоким спросом на смартфоны Apple со стороны коммерсантов, которые перепродают устройства с наценкой.