Instagram снова скопирует популярную функцию у другой социальной сети

Instagram в очередной раз уличили в копировании функций у других социальных сетей. Об этом сообщает Mashable, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет о функции репостов, позволяющей делиться контентом других авторов в своей ленте.

Эта функция аналогична ретвитам в Twitter, которые были введены еще в 2009 году, а также кнопкам "Поделиться" в Facebook, TikTok, Tumblr и ряде других популярных социальных сетей. В Instagram подтвердили работу над функцией - на данный момент она уже проходит тестирование у небольшого количества пользователей.

"Мы изучаем возможность делиться постами в ленте - аналогично тому, как вы можете делать это в Stories - чтобы люди могли показывать то, что им нравится, а авторы получали признание за свою работу", - говорится в официальном комментарии представителя Meta.