НАСА в очередной раз отложила запуск ракеты на Луну

Аэрокосмическое агентство США в третий раз отложило запуск гигантской ракеты, которую отправит на Луну.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу НАСА, следующий старт запланирован на 27 сентября.

Во время этого испытательного полета на борту ракеты никого не будет.

Цель состоит в том, чтобы проверить реальные условия полета.

Отметим, что из-за технической неисправности запуск ракеты также был отложен дважы: 29 августа и 3 сентября.