https://news.day.az/hitech/1494916.html НАСА в очередной раз отложила запуск ракеты на Луну
НАСА в очередной раз отложила запуск ракеты на Луну
Аэрокосмическое агентство США в третий раз отложило запуск гигантской ракеты, которую отправит на Луну.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу НАСА, следующий старт запланирован на 27 сентября.
Во время этого испытательного полета на борту ракеты никого не будет.
Цель состоит в том, чтобы проверить реальные условия полета.
Отметим, что из-за технической неисправности запуск ракеты также был отложен дважы: 29 августа и 3 сентября.
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