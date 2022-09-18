Android Authority: более половины пользователей ложатся спать со смартфоном

Согласно опросу, проведенному порталом Android Authority, более половины пользователей во время сна размещают смартфон в постели рядом с собой, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Около 46% опрошенных заявили, что они всегда спят со своими смартфонами в постели. В то же время еще 10% респондентов признались, что иногда засыпают со смартфоном, оставленным рядом с подушкой. Отмечается, что некоторые из них используют гаджеты для отслеживания сна или для того, чтобы включать расслабляющие звуки, например, белый шум.

Между тем, 43% опрошенных читателей Android Authority заявили, что не оставляют смартфоны рядом собой во время сна. Так, часть из них оправдывает это наличием прикроватной тумбочки, в то время как некоторые опасаются радиочастотного излучения и возгорания устройства.