ВС США хотят увеличить внутреннее производство «натовских» снарядов и HIMARS

Издание Defense One со ссылкой на начальника отдела закупок армии США Дага Буша утверждает, что ВС Штатов планируют в ближайшие несколько лет увеличить внутреннее производство снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, GMLR и HIMARS на фоне ситуации в Украине, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"С поддержкой конгресса они (лидеры армии) работают над тем, чтобы в три раза увеличить внутреннее производство гаубичных снарядов калибром 155 миллиметров и, как минимум, удвоить производство (управляемых реактивных снарядов) GMLR и (РСЗО) HIMARS в течение следующих нескольких лет", - говорится в публикации.

По словам Буша, предпринимаемые меры будут иметь "основополагающее значение" для поддержки Украины, а также для "пополнения" американских запасов. Он отметил, чтобы начать производить восемь единиц HIMARS в месяц вместо пяти, нужно от нескольких месяцев до года.