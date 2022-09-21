Apple рассказала о функции, которую надо отключить для сохранения заряда iPhone

Функция "тактильного отклика" (англ. haptic feedback), добавленная в iOS 16, способна негативным образом влиять на уровень заряда аккумулятора iPhone. Об этом сообщает 9to5Mac со ссылкой на официальное заявление Apple, передает Day.Az.

Apple предупредила пользователей, что вибрация, возникающая при нажатии каждой клавиши на экране, может разряжать батарею быстрее обычного. Известно, что функция тактильного отклика включена на устройствах с iOS 16 по умолчанию. При этом Apple не пояснила, насколько сильно вибрация влияет на уровень заряда.

Портал 9to5Mac порекомендовал пользователям, столкнувшимся с быстрой разрядкой аккумулятора после установки iOS 16, временно отключить тактильный отклик.