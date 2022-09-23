Facebook обвинили в слежке за пользователями iPhone

Окружной суд США по Северному округу Калифорнии принял на рассмотрение коллективный иск против корпорации Meta, в котором утверждается, что Facebook собирает конфиденциальные данные о пользователях iOS через встроенный в приложение соцсети браузер. Об этом сообщает издание TechCrunch, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным истцов, браузер Facebook, встроенный в приложение, при помощи специального JavaScript отслеживает онлайн-активность пользователей. В частности, при помощи специальной мини-программы Facebook передает в Meta данные о том, на какие области страниц нажимают люди, какой текст они видят, а также какие пароли вводят.

"Когда пользователи нажимают на ссылку в приложении Facebook, Meta автоматически направляет их в собственный браузер вместо браузера смартфона по умолчанию. В нем Meta отслеживает многие действия пользователей и при этом не уведомляет", - гласит текст заявления.

Такое поведение Facebook, считают истцы, нарушает политику конфиденциальности Apple, а также ряд федеральных законов США, включая так называемый "Закон о прослушивании телефонных разговоров".

Ввиду того, что поданный иск является открытым, к нему, по данным TechCrunch может присоединиться любой пользователь Facebook в США.