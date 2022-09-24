Раскрыты характеристики нового гаджета Google

Американская компания Google намерена выпустить планшет серии Pixel в следующем году, гаджет получит 11-дюймовый дисплей и 256 Гб встроенной памяти. Об этом сообщает 9to5Google со ссылкой на утекшую документацию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в настоящее время начались проверочные инженерные испытания устройства на территории Индии. Согласно характеристикам, в продаже планируют выпустить две модели: на 128 Гб и на 256 Гб встроенной памяти. Каждый планшет будет поддерживать Wi-Fi 6 и стилус стандарта USI 2.0 от Google.

"Начало испытаний является хорошим признаком того, что он может появиться немного раньше, чем ожидалось. Возможно, релиз будет сделан еще до дебюта смартфона Pixel 8 в следующем году", - отметили журналисты.

В 9to5Google заметили, что 11-дюймовые дисплеи стали популярным форм-фактором для планшетов в последние годы. Похожие размеры экранов в настоящее время имеют iPad Pro от Apple и Galaxy Tab S7 и Tab S8 от Samsung.