Названы признаки взлома смартфона

Заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов заявил, что смартфон возможно взломать с помощью "заражения" вредоносным программным обеспечением, передает "Прайм", передает Day.Az.

Магомедов назвал и другие признаки взлома смартфона и отнес к нему некорректную работу приложений. "Тревожным сигналом является некорректная работа привычных приложений: они могут открываться и закрываться самостоятельно, выдавать ошибки в работе", - отметил он.

Доцент добавил, что признаками взлома гаджета также является его "самостоятельная жизнь" и расход мобильного трафика. Наличие вредоносного ПО следует вычислить с помощью проверки использования интернета, а также работ программ в настройках или антивируса. В серьезных ситуациях Магомедов призвал не откладывать обращение за помощью в сервис, поскольку злоумышленники могут получить доступ к онлайн-банку и другим приложениям с личной информацией.