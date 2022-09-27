Азербайджан продолжит сотрудничество с Союзом электросвязи для развития сферы ИКТ

Азербайджан продолжит сотрудничество с Международным союзом электросвязи для расширения межстранового диалога в сфере информации и коммуникаций.

Об этом, как передает Day.Az, написал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в Twitter.

Было отмечено, что Азербайджан является участником Союза с 1992 года, а с 2014 года - активным членом организации.

"На очередной конференции Международного союза электросвязи я проинформировал своих коллег о проектах, реализуемых в рамках цифровой трансформации в нашей стране. Мы продолжим сотрудничество с этой авторитетной организацией с целью расширения межстранового диалога в сфере ИКТ", - написал Набиев.

Министр подчеркнул, что создание творческого и инновационного общества в Азербайджане возможно только с помощью цифровой трансформации.

"В настоящее время разрабатываем ряд государственных программ, направленных на ускорение цифровой трансформации. Ведутся работы по инвестированию в широкополосную инфраструктуру страны, реализуются национальные проекты с применением технологий GPON и LTE. Кроме того, на региональном уровне Азербайджан является инициатором проекта по созданию Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии по дну Каспийского моря. Участниками проекта являются Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. Реализация этой инициативы создаст возможности для расширения цифровых услуг в странах Южного Кавказа, Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии", - отметил он.

Набиев подчеркнул, что эти проекты имеют большое значение, и странам-участницам Союза необходимо объединить свои ресурсы, чтобы преимуществами ИКТ смогли воспользоваться все страны и все слои общества.