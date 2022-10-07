Названа модель iPhone 14, способная работать два дня на одном заряде

Журналист The Verge Эллисон Джонсон рассказала, что iPhone 14 Plus работает не менее двух дней подряд на одном заряде батареи. Данные об автономности гаджета она выяснила при подготовке обзора смартфона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это iPhone с большим дисплеем и батареей, которой хватает на несколько дней", - кратко описала новинку автор.

По ее словам, умеренное использование "айфона" с постоянно включенным экраном и большим количеством времени без Wi-Fi за один день разряжает батарею лишь на 25%. При более долгом использовании владелец iPhone 14 Plus потратит примерно половину заряда, то есть его хватит на два дня.

"Мне даже удалось получить три дня использования на одном заряде. Не могу вспомнить, когда в последний раз у меня был iPhone, который с комфортом выдержал несколько дней использования", - добавила Джонсон.

iPhone 14 Plus - единственная модель новой линейки, которая вышла позже остальных версий смартфонов этого года от Apple. Смартфон с 6,7-дюймовым экраном стал заменой iPhone 13 mini, от которого компания отказалась из-за непопулярности модели.