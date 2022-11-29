В iPhone 15 добавят редкий датчик

Apple намерена закупить новейшие датчики изображения у японской компании Sony для смартфонов линейки iPhone 15. Об этом сообщает Nikkei, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в новом датчике Sony Semiconductor Solutions, который в настоящее время имеется только у японской корпорации, был примерно удвоен уровень сигнала насыщения в каждом пикселе по сравнению с другими.

В Nikkei уточнили, что о технологии в прошлом заявляли разработчики корпорации. Речь идет о первом в индустрии многослойном датчике типа CMOS.

Технология позволяет расширить динамический диапазон, повысить светочувствительность и уменьшить уровень шума, что в сумме позволит сделать снимки на камеры смартфона еще более качественными.

По данным Nikkei, пока эта технология не была применена ни в одном из гаджетов самой Sony. Однако у источников нет точной информации о том, будут ли датчики использоваться во всех iPhone 15 или же только в Pro-линейке. По версии журналистов, новые датчики достанутся только iPhone 15 Ultra.