Пентагон заключил контракт на $430 млн

Пентагон заключил с ведущим оборонным концерном Lockheed Martin контракт на сумму $430,9 млн на полномасштабное производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом рассказала пресс-служба американского ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Корпорация Lockheed Martin <...> получила контракт <...> на сумму $430 930 711 на полномасштабное производство HIMARS и предоставление сопутствующих услуг для поддержки оперативных нужд армии и различных иностранных партнеров, которым осуществляется продажа вооружений", - отмечается в заявлении.

М142 HIMARS - система на трехколесном шасси, выпуск которой стартовал в 1990-е годы. Концепция оружия сводится к скорости нанесения ударов и высокой точности, при этом установку нельзя отнести к категории высокоточного оружия. С HIMARS можно сопоставить российские ракетные системы залпового огня типа "Ураган", "Смерч" и "Торнадо-С", особенно с самыми совершенными корректируемыми ракетами последних поколений.