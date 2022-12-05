Корабль Orion в понедельник совершит новый облет Луны

Тестовый беспилотный американский космический корабль Orion в понедельник совершит в автономном режиме второй по счету облет Луны на низкой высоте, после чего направится к Земле, сообщает NASA, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Максимальное приближение к поверхности Луны составит около 129 км.

Как сообщало NASA, 1 декабря Orion совершил успешный маневр по схождению с дальней ретроградной орбиты вокруг Луны, где он находился шесть дней. На тот момент расстояние до поверхности Луны составляло порядка 85 тысяч км. Нахождение корабля этой орбите позволило оценить возможности аппарата и протестировать его системы на большом расстоянии от Земли.

11 декабря Orion должен приводнится в Тихом океане у берегов Калифорнии.

На его борту находится манекен, датчики на котором должны измерять воздействие условий полета на будущие экипажи.