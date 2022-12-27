Новая функция iPhone разочаровала спасателей

Представители экстренных служб США и Канады заявили о большом количестве ложных вызовов с устройств Apple. Об этом сообщает издание Appleinsider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Журналисты медиа обратили внимание на отчеты североамериканских спасателей. Представители экстренных служб заявили, что разочарованы новой функцией определения ДТП от Apple, из-за которой возросло количество ложных срабатываний. По оценкам специалистов, ошибочные срабатывания новой опции iPhone участились в туристических регионах - например, на горнолыжных курортах.

По их данным, устройство пользователя реагирует на передвижения любителей экстремального спорта - на лыжах и с помощью другого инвентаря - и ошибочно определяет, что владелец гаджета попал в ДТП. По словам спасателей, количество ложных звонков исчисляется десятками.

При этом спасатели обязаны реагировать на каждый тревожный сигнал. "В этих звонках задействовано огромное количество ресурсов, от диспетчеров до заместителей и лыжных патрулей", - заметила представитель Центра экстренной помощи округа Саммит Трина Даммер. По оценке представителей экстренных служб Британской Колумбии, реагирование спасателей на ложный вызов может стоить организации до 10 тысяч долларов.