Samsung Galaxy S23 Ultra преждевременно поступил в продажу

Известный инсайдер, выступающий в соцсетях под ником Ice Universe, опубликовал в Weibo несколько фотографий Samsung Galaxy S23 Ultra, который уже находится на прилавке магазина. При этом анонс устройства состоится только 1 февраля, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В какой стране были сделаны снимки, не сообщается. Также неизвестно, по какой причине смартфон оказался на прилавке раньше положенного времени. Вероятно, случилась какая-то ошибка.

Как бы там ни было, кроме смартфона в кадр попали стенды с кратким списком характеристик устройства. Благодаря этому очередной раз подтвердилась информация о том, что Galaxy S23 Ultra получит 6,8-дюймовый экран с разрешением QHD+ (3200 на 1800 пикселей), четыре камеры с разрешением 200, 12, 10 и 10 МП, аккумулятор емкостью 5000 мАч, а также комплектный стилус S Pen.

Galaxy S23 Ultra, как и Galaxy S23 Plus, и Galaxy S23, будет представлен 1 февраля в рамках мероприятия Galaxy unpacked, которое пройдет в Сан-Франциско. Когда новинка поступит в продажу, неизвестно. Однако ожидается, что стоить флагман будет в районе €1,4-1,5 тыс.