В КНР одобрили миссию зонда «Тяньвэнь-2» на астероид
КНР собирается запустить новую космическую миссию, в рамках которой зонд "Тяньвэнь-2" будет заниматься сбором образцов с астероида 2016 HO3. Об этом сообщили 4 марта в Китайской корпорации космической науки и техники (CASC), передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Сроки миссии не уточняются, но известно, что ее официально включили в программу космических запусков. В конце апреля в городе Хэфэй пройдет конференция, посвященная данной миссии.
О планах по изучению обнаруженного семь лет назад квазиспутника Земли - астероида 2016 HO3 и кометы 133P Пекин сообщил еще в апреле 2019 года.
Китайские ученые планируют, что их аппарат облетит астероид, высадится на него, соберет образцы, а затем вернет их на Землю.
Предполагается, что после того, как аппарат покинет астероид и приблизится к Земле, модуль с образцами отсоединится, а зонд полетит к поясу астероидов для облета кометы 133P.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре