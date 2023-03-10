Из грибов создали материнскую плату для ПК

Инженеры Университета Западной Англии (UWE) использовали грибы в создании компьютера. Об этом сообщает издание TechSpot, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалистов организации, они решили использовать в качестве одного из компонентов для ПК мицелий или грибницу - вегетативное тело грибов и актиномицетов. В ходе эксперимента выяснилось, что грибница способна передавать электрические импульсы, которые мало чем отличаются от тех, которые генерирует человеческий мозг.

Британские ученые отметили, что развитая грибница может передавать под землей импульсы на значительные расстояния. Специалисты создали на основе мицелия и кремния материнскую плату для компьютера. Данные удалось передать с помощью двоичной системы счисления. По словам автора исследования профессора Эндрю Адамацки, грибы оказались идеальным материалом для эксперимента.

По словам Адамацки, как и следовало ожидать, грибница хуже передавала импульсы, чем традиционные компоненты для ПК. Однако в случае стимуляции мицелия ученым удалось наладить хорошую проводимость сигнала. "Мы просто демонстрируем, что можно заниматься вычислениями с помощью мицелия", - отметил ученый.