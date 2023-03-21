Бывший сотрудник Apple продал на аукционе нераспакованный iPhone 2G

На американском аукционе PR Auction был продан оригинальный iPhone 2G в запечатанной упаковке за $54,9 тыс. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет о модели А1203 на с 8 ГБ встроенной памяти. Она появилась на рынке в 2007 году и на старте продавалась по цене $599. Отмечается, что лот выставил на продажу некий бывший сотрудник Apple. Он купил смартфон в 2007 году вскоре после его релиза.

MacRumors пишет, что $54,9 тыс. - это не самый высокий ценник для оригинального iPhone. Рекордная цена, по которой был продан раритетный смартфон Apple, равен $63 тыс. За обозначенную стоимость лот был продан в феврале 2023 года.

В MacRumors также отметили, что цена на первые iPhone стремительно растет. Еще в 2022 году запакованные смартфоны продавались на аукционах за $35-39 тыс.