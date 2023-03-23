Найдено официальное упоминание новых наушников Apple

В программном коде новой версии мобильной операционной системы iOS 16.4 RC для "айфонов" найдено упоминание новых наушников - Beats Studio Buds+, проходящих под кодовым номером 8214. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что, как и обычные наушники Beats Studio Buds от 2021 года, новые Buds+ получат активное шумоподавление и режим прозрачности. По данным источников журналистов, Beats Studio Buds+ по-прежнему будут использовать специальный чип Beats вместо Apple H1/H2.

При этом Beats Studio Buds+ будут поддерживать совместное использование аудио, автоматическое переключение устройств и функцию "Привет, Siri", точно так же, как AirPods с чипами от Apple.

Новые наушники Beats под кодовым названием 8214 также получат элементы управления мультимедиа для воспроизведения/паузы и возможность нажимать и удерживать специальную область на корпусе для переключения между режимами шумоподавления.

Ожидается, что Beats Studio Buds+ будут представлены в ближайшее время, поскольку финальная версия iOS 16.4 выйдет на следующей неделе.