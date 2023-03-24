Huawei выпустила наушники со встроенным градусником

Компания Huawei представила беспроводные наушники FreeBuds Pro 2+, способные измерять как пульс пользователя, так и температуру его тела с помощью встроенных датчиков. Об этом сообщает портал Huawei Central, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Полученные данные о владельце отправляются в специальное приложение, которое отправит уведомление при наличии превышающих норму показателей. Сообщается, что разработка Huawei, имеющая в своем арсенале как термометр, так и пульсоксиметр - первая в своем роде.

Кроме того, FreeBuds Pro 2+ имеют 11-мм динамические драйверы, поддерживают кодеки L2HC/LDACTM, а также оснащены системой активного шумоподавления. В гаджете предусмотрено несколько режимов прослушивания, которые автоматически улучшают качество звука в зависимости от того, какой контент воспроизводится (например, кинофильм).

Наушники были выпущены для китайского рынка по цене в 1499 юаней (около 17 тыс. руб.). Старт продаж устройства намечен на 7 апреля 2023 года.