Нейросеть показала Илона Маска из СССР

Нейросеть Midjourney сгенерировала главу Tesla Илона Маска, если бы именно он изобрел электрокар в СССР. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, несколько изображений по такому запросу опубликовал Telegram-канал Pro AI.

На одном из вымышленных снимков Маск изображен в рабочей одежде за станком на предприятии, а также на параде, напоминающем мероприятие в честь 1 мая.

На нескольких других картинках от нейросети показаны различные модели электрокаров Tesla, находящиеся на улицах Москвы будто бы в советское время. Также Midjourney "нарисовала" Маска с личным электромобилем Tesla в разных дворах улиц, напоминающих российские.

Миллиардер лично неоднократно демонстрировал публичный интерес к истории России и российским мемам.