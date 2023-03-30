Власти Амстердама планируют запретить TikTok на телефонах служащих

Запретить использовать приложение TikTok на рабочих телефонах своих сотрудников хочет муниципалитет Амстердам, сообщает 29 марта NL Times, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Газета ссылается на письмо городскому совету от члена муниципалитета Амстердама Туриа Мелиани. Она заявила, что власти города планируют запретить использование TikTok на рабочих телефонах муниципальных служащих.

Своей целью руководство ставит предотвращение "потенциальной угрозы безопасности" личных данных. Депутат предполагает, что в скором времени запрет может распространиться и на другие приложения, такие как Telegram.

Отметим, ранее появилась информация, что правительство Нидерландов вскоре запретит госслужащим устанавливать приложение TikTok на рабочие телефоны. По мнению властей, приложение может быть использовано для шпионажа.

Вообще правительство не рекомендовало использование приложений, созданных в России, Китае, КНДР и Иране. Свою рекомендацию в правительстве мотивировали тем, что эти страны имеют якобы "агрессивную киберпрограмму".