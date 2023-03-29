Nokia развернет на Луне сеть 4G

Телекоммуникационная компания из Финляндии Nokia планирует уже в 2023 году запустить на Луне сотовую связь типа 4G. Об этом сообщает издание CNBC. Отмечается, что Nokia решилась на этот проект для того, чтобы обеспечить современной связью членов космической экспедиции "Артемида", которую NASA планирует в 2024 году, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Доставкой оборудования на спутник Земли займется корабль компании SpaceX, отправление которого запланировано на ближайшие месяцы. Базовые станции 4G будут установлены в кратере Шеклтона, который находится в границах южного полюса Луны.

Утверждается, что связь будет использоваться для обмена информации между беспилотным дроном-луноходом и непосредственно посадочным модулем ракеты. В NASA считают, что сотовая связь необходима экспедиции не меньше, чем классическая радиосвязь. Сеть позволит космонавтам управлять дроном на большом расстоянии, а также передавать видео и данные телеметрии на Землю в режиме реального времени.