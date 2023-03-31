Одной специальности предрекли замену искусственным интеллектом

Новое исследование показало, что программы искусственного интеллекта (ИИ), такие как чат-бот ChatGPT, однажды смогут торговать на фондовых рынках самостоятельно. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на публикацию ученых из Южной Кореи, передает Day.Az.

Эксперты создали список активов, куда вошли 20 акций американских компаний с большой капитализацией и по пять активов в каждой из следующих категорий - криптовалют, товаров, валют и облигаций. После они провели 10 тысяч симуляций, попросив ИИ сформировать из данного набора инвестиционный портфель. В результате чат-бот смог создать более диверсифицированные и доходные портфели, чем те, что были сформированы с помощью случайной выборки.

Авторы статьи Хенджин Ко и Джэвук Ли пишут, что использование ИИ может быть особенно полезным розничным инвесторам, не имеющим достаточного образования и опыта. В то же время профессионалы смогут повысить свою производительность, сосредоточившись на более важных задачах, пока ChatGPT поможет с выбором активов, предрекают исследователи. Например, банк Morgan Stanley уже тестирует чат-бота со своими финансовыми консультантами.

Однако не все специалисты позитивно смотрят на будущее ИИ в инвестициях. Аналитик банка Citi Крис Монтегю, хоть и признал результаты исследования убедительными, призывает проявлять осторожность в вопросе широкого внедрения технологии из-за ее недостаточной изученности.