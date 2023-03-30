Названа дата анонса iOS 17
Компания Apple назвала дату летней конференции WWDC, на которой анонсирует новые операционные системы девайсов. Об этом сообщается на сайте корпорации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В компании объявили, что мероприятие состоится с 5 по 9 июня. Открытие WWDC 2023 пройдет в первый день конференции в штаб-квартире корпорации Apple Park. Мероприятие состоится в онлайн-формате с трансляцией через интернет.
В Apple уточнили, что на конференции состоится презентация iOS 17 - следующей операционной системы для iPhone. Также представители компании анонсируют новые версии iPadOS, macOS, watchOS и tvOS.
"WWDC - одно из наших любимых времен года в Apple, потому что это возможность пообщаться с талантливыми разработчиками со всего мира, которые делают наше сообщество таким необыкновенным", - отметила вице-президент Apple по международным связям с разработчиками Сьюзан Прескотт.
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