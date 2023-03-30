В iPhone 15 откажутся от важного переключателя

- впервые с 2007 года

Смартфоны iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max от Apple впервые получат настраиваемую кнопку, как у умных часов Apple Watch Ultra. Об этом сообщает MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Кнопка "Действие" заменит классический переключатель режимов звука, который присутствует в каждой модели iPhone с 2007 года", - рассказал источник.

Отмечается, что новая настраиваемая пользователями кнопка даст быстрый доступ к различным функциям на выбор владельца смартфона.

По данным портала, среди возможностей для "Действия" упоминаются запуск камеры, скриншот или видеозапись экрана, а также фонарик, распознавание музыки рядом со смартфоном и активация режима низкого энергопотребления.

Большинством этих функций можно управлять с помощью постукиваний по задней панели. Эта возможность впервые появилась в мобильной ОС версии iOS 14.

При этом кнопка "Действие" в iPhone 15 Pro получит и качельку регулировки громкости, которая будет выполнена в единой кнопке вместо двух отдельных. Каждую из кнопок сделают сенсорн