В меню «Пуск» Windows 11 появилась реклама

Microsoft добавила рекламные уведомления в меню "Пуск" для новой версии Windows. Об этом сообщает издание BleepingComputer, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Нововведение появилось в ОС после запуска обновления KB5023778. По словам ознакомившихся с новой версией операционной системы журналистов, во всплывающем уведомлении содержится информация о продуктах Microsoft. Так, с его помощью компания начала предлагать пользователям сделать резервную копию данных через хранилище OneDrive.

По словам представителей Microsoft, в настоящий момент рекламные уведомления доступны ограниченному числу пользователей. В компании пообещали, что будут собирать отзывы потребителей относительно нововведения.

Журналисты отметили, что Microsoft тестировала функцию рекламных уведомлений в меню "Пуск" по крайней мере с ноября 2022 года. "Реакция в социальных сетях на рекламные сообщения в меню "Пуск" была, мягко говоря, негативной", - подытожили авторы.