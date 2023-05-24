Инсайдер поделился информацией об iPhone 16 и 16 Plus

Базовые модели смартфонов Apple 2024 года не получат увеличенные экраны, которыми будут оснащены устройства Pro-версии. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на инсайдера и основателя компании Display Supply Chain Consultants Росса Янга, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно предыдущему инсайду Янга, в 2024 году Apple намерена оборудовать iPhone 16 Pro и 16 Pro Max дисплеями с увеличенной диагональю 6,3 и 6,9 дюйма. Теперь же Янг в разговоре с MacRumors уточнил, что на базовые модели iPhone 16 и 16 Plus данное улучшение не распространится.

В MacRumors отметили, что экраны на 6,3 и 6,9 дюйма являются самым большими из тех, которые Apple когда-либо использовала в iPhone. Использование новых матриц потребует редизайна смартфонов, поэтому журналисты ожидают, что в 2024 году Apple может заметно проработать экстерьер iPhone Pro. В крайнем случае, Apple может добиться снижения толщины рамки и втиснуть увеличенные экраны в имеющийся форм-фактор.

Решение использовать увеличенные экраны только в смартфонах Pro-версии, скорее всего, приведет к подражанию устройств. Таким образом разница в цене между базовыми iPhone и iPhone Pro станет еще больше, что может подстегнуть продажи более доступных устройств.