Смартфоны Samsung оставили без обновления до Android 14

Samsung оказалась одним из брендов по производству смартфонов, аппараты которой не получили апдейт до новой бета-версии Android 14. Об этом сообщает издание SamMobile, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа отметили, что после официального анонса Android 14 10 мая устройства нескольких популярных производителей смартфонов получили вторую бета-версию операционной системы. Однако в числе брендов - Google Pixel, Xiaomi, OnePlus, Oppo, Nothing, Tecno, Vivo, Iqoo, Realme и Lenovo - Samsung не оказалось.

По словам специалистов, этот факт может удивить, так как Samsung является главным производителем Android-смартфонов в мире. Решение руководства корейской корпорации оставить пользователей без бета-версии ОС журналисты SamMobile объяснили тем, что в компании взяли время, чтобы адаптировать систему под свои девайсы.

"Samsung может опоздать на несколько недель по сравнению с другими OEM-производителями, предлагая обновление Android 14 Beta, но ее апдейты будут многофункциональными", - отметили авторы. По их словам, инженеры компании представят апдейт, который будет включать в себя сразу все основные функции новой ОС.