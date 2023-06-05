Мини-ПК от Apple получит самый мощный чип в истории компании

Американская компания Apple готовится представить на конференции WWDC 2023 новый настольный компьютер на базе чипов M2 Max и M2 Ultra. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, новинкой может оказаться обновленный мини-ПК Mac Studio, сообщает Bloomberg.

По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, в настоящее время Apple тестирует два компьютера под кодовым номером Mac 14,13 и Mac 14,14. Первое устройство оснащается чипом M2 Max известным по Macbook Pro, а второе - еще невышедшим M2 Ultra. Предполагается, что новым компьютером окажется мини-ПК Apple Mac Studio нового поколения потому, что его предшественник работал на аналогичных чипах прошлого поколения, M1 Max и M2 Ultra.

Согласно утечкам, компьютер Mac14,14 на базе M2 Ultra с 24 ядрами CPU и 60 графическими ядрами будет оснащен от 64 до 192 ГБ оперативной памяти в зависимости от комплектации, что сделает устройство самым мощным компьютером Apple с фирменными чипами.

Конференция WWDC 2023 пройдет с 5 по 9 июня. В рамках мероприятия, по слухам, представят первую MR-гарнитуру Apple, новые компьютеры и обновления для фирменных операционных систем компании.