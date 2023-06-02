PlayStation решила задерживать выход эксклюзивов на ПК

Глава PlayStation Джим Райан пообещал продолжить выпускать эксклюзивные игры студий Sony на ПК, но с задержкой в несколько лет. Об этом он рассказал в интервью японскому журналу Famitsu, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Да, мы и дальше будем активно выпускать эксклюзивы на ПК, но мы также полностью понимаем важность эксклюзивных игр для PS5", - отметил он.

По словам бизнесмена, главная задача PlayStation Studios - сделать так, чтобы люди наслаждались играми на игровых приставках Sony последнего поколения.

"Мы увеличиваем количество эксклюзивных игр для PS5 и откладываем выпуск версий для ПК. Когда я спрашиваю наших фанатов о задержке во времени, они положительно отзываются о возможности выпускать версию для ПК через два-три года после выхода версии для PlayStation", - заверил Райан.

Он заключил, что в Sony продолжат прислушиваться к мнению фанатов игр, в том числе и в вопрос их выхода на ПК.