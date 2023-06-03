В редакторе Paint появилась темная тема

Компания Microsoft обновила популярный графический редактор Paint. Об этом сообщается в блоге Windows, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам представителя корпорации Дэйва Грохоки, обновленный Paint появился в ранней версии Windows 11 под номером 11.2304.17.0. Одной из главных особенностей редактора оказалась темная тема, которая автоматически адаптируется под оформление операционной системы - также данную опцию можно включить вручную.

Кроме того, в Paint добавили возможность подгонки интерфейса программы под размер экрана, позволяющую быстро оптимизировать масштаб в соответствии с размером окна. "Классические пресеты по-прежнему доступны, но теперь вы также можете увеличивать и уменьшать масштаб с более мелкими шагами детализации", - отметил Грохоки.

Диалоговые окна "Свойства изображения" обновили таким образом, чтобы они соответствовали новому дизайну Windows 11. Разработчики Microsoft отметили, что также добавили поддержку быстрых команд, чтобы в Paint можно было эффективно работать на клавиатуре.

Microsoft Paint - растровый графический редактор, входящий в состав всех ОС Windows. Первая версия редактора появилась в Windows 1.0x, которая вышла в 1985 году.