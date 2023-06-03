Развеян популярный миф о прослушке мобильных телефонов

Распространенное мнение о том, что посторонние шумы и проблемы со связью при разговоре по мобильному телефону означают, что устройство прослушивается, является мифом. Как передает Day.Az, об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказал эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий.

"Мнение о том. что, когда возникают какие-то проблемы со связью во время разговора по телефону, то это означает, что вас прослушивают - это миф. Грамотную прослушку зафиксировать невозможно", - объяснил эксперт, подтвердив, что причиной подобных помех зачастую является проблема соединения либо сбой у оператора связи.

Лукацкий также заметил, что на сегодняшний день у неспециалиста нет возможности проверить, присутствует ли на его гаджете программное обеспечение, которое может быть использовано для прослушки либо сбора данных третьими лицами.

"Либо человек должен разбираться в IT и по имеющейся в интернете информации, публикуемой компаниями в области кибербезопасности, он сможет самостоятельно проверить наличие какого-то постороннего функционала. Либо воспользоваться скачанной из интернета программой, которая позволяет идентифицировать признаки прослушивания", - добавил он.

В обоих случаях человек должен обладать определенными навыками, которых нет у 99% людей

Алексей Лукацкий

эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems

Специалист при этом подчеркнул, что единственная альтернатива - это запрос в специализированную компанию, однако отметил, что подобные организации не работают с частными лицами. В таком случае, как заявил эксперт, остается только "надеяться на то, что гражданин неинтересен спецслужбам".