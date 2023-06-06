Apple представила новый системный блок

- впервые с 2019 года

Компания Apple анонсировала первый компьютер Mac Pro на базе фирменного чипа M2 Ultra.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, внешне корпус устройства не отличается от модели на базе Intel 2019 года выпуска.

Компьютер Mac Pro на базе M2 Ultra получил процессор с 24 ядрами, до 76 ядер в GPU и 192 ГБ оперативной памяти. Он также оснащен двумя портами HDMI, двумя 10-гигабитными портами Ethernet и 32-ядерным процессором Neral Engine.

В Mac Pro также есть беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Компьютер получил восемь портов Thunderbolt и шесть слотов PCI.

Компьютер Mac Pro уже доступен для заказа от $7 тыс.

Последний компьютер Apple Mac Pro выходил в 2019 году. Он поставлялся с процессором Intel. Новинка сохранила дизайн предшественника.