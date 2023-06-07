Названы совместимые с iOS 17 смартфоны Apple

Обновленная операционная система для iPhone будет доступна на устройствах с чипом A12 Bionic и более новых аппаратах. Об этом сообщается на сайте Apple, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

После презентации iOS 17 представители корпорации назвали смартфоны, которые совместимы с актуальной ОС. Операционную систему получат iPhone Xs, iPhone XR, iPhone SE второго поколения и более новые девайсы. Таким образом, без поддержки останутся iPhone X, 8 и 8 Plus, вышедшие в 2017 году.

Также в компании рассказали, какие планшеты получат обновление до iPadOS 17. Апдейт будет доступен на iPad шестого поколения, iPad mini пятого поколения, iPad Air третьего поколения, iPad Pro второго поколения и более новых гаджетах.

Запланированную для выхода на конец года macOS Sonoma могут установить пользователи iMac 2019 года, iMac Pro 2017 года, MacBook Air и MacBook Pro 2018 года, Mac Pro 2019 года, Mac Studio 2022 года, Mac mini 2018 года и более новых компьютеров. Операционная система для смарт-часов окажется доступной для Apple Watch Series 4, Apple Watch SE, Apple Watch Ultra и более новых девайсов.