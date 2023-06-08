Что улучшится с выходом выходом iOS 17?

Похоже, что среди всего прочего в iOS 17 могут появиться изменения в обмене сообщениями между пользователями iOS и Android. Пользователи на XDA Developers заметили некоторые новые способы обмена сообщениями в бета-версии для разработчиков iOS 17 - например, пользователи iOS сохранят некоторые преимущества чатов iMessage даже в смешанной компании.

Сейчас групповые чаты между пользователями Android и iOS переносят нас в эпоху зеленых пузырей и устаревшего протокола SMS/MMS, который ограничивает качество общих изображений и видео, а также не предоставляет такие функции iMessage, как возможность редактирования отправленных сообщений, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Владельцы iPhone не получают всех функций, которыми они наслаждаются в чатах, предназначенных только для iOS. Пользователи Android получают обвинения в ухудшении настроения, что является разочарованием для всех участников. Тем не менее, появляется надежда на изменения в iOS 17.

По информации XDA, после установки бета-версии iOS пользователи получили возможность редактировать свои зеленые сообщения в групповых чатах. Изображения и видео теперь предоставляются в более высоком разрешении, как это происходит в iMessage. Кроме того, они также могут объединять ответы. Тем не менее, есть один недостаток: эти изменения видят только другие пользователи iPhone. Пользователи Android все еще получают изображения и видео низкого качества, не видят редактирования текстов, а ответы в цепочках просто отображаются как обычные сообщения вместе с остальным разговором.

По крайней мере сейчас это работает именно так. Однако, все это может измениться в финальной версии системы. Есть большая вероятность, что Apple добавит некоторые функции, которые позволят отправлять отредактированные текстовые сообщения как отдельные ответы и обозначать их как таковые. Также возможно, что Apple полностью откажется от этого подхода, до того как что-либо из этого появится в полном выпуске iOS 17 осенью, поэтому следует воспринимать это с большим недоверием.