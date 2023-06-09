Известную видеоигру хотят экранизировать

Принадлежащая Universal Pictures студия Illumination близка к заключению "крупной сделки" с компанией Nintendo, результатом которой станет появление полнометражной картины по игровой франшизе The Legend of Zelda.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание ComicBook, ссылаясь на инсайдера Джеффа Снайдера. Новый проект будет представлять собой крупнобюджетный анимационный фильм.

На решение экранизировать The Legend of Zelda компанию Nintendo натолкнул большое успех мультфильма "Братья Супер Марио в кино". На сегодня этот проект является самым кассовым фильмом 2023 года, а также самой прибыльной экранизацией видеоигр за все время.

Подробностей о новой сделке Nintendo и Illumination, как и о самом фильме, нет. Снайдер лишь отметил, что Nintendo получит "немаленькие деньги" за лицензирование The Legend of Zelda.

The Legend of Zelda - это серия приключенческих видеоигр, действие которых разворачивается в фэнтезийном мире Хайрул. Главным действующим лицом в них выступает доблестный мечник Линк, который каждый раз вызволяет из беды принцессу Зельду.