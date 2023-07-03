Пользователи Galaxy S23 Ultra пожаловались на пожелтевшие после обновления фото

Обновление в программном обеспечении для камеры флагманского смартфона Samsung Galaxy S23 Ultra привело к пожелтению лиц на фотографиях. Об этом сообщает инсайдер Ice Universe в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новая версия ПО вышла во второй половине июня. Пользователи ожидали, что обновление устранит многочисленные проблемы основной камеры.

"Июньское обновление Samsung Galaxy S23 Ultra не решило проблему желтых лиц. Компании действительно не хватает профессионализма, если такая простая проблема не может быть решена", - отметил источник.

Инсайдер привел в пример портретные снимки собственного ребенка, сделанные основной и фронтальной камерами.

"Лицо, снятое с помощью трехкратного увеличения, очень желтое, в то время как фотография, сделанная фронтальной камерой, больше соответствует оригинальному цвету", - возмутился Ice Universe.

В комментариях к фотография инсайдер поделился личным мнение о причинах проблемы. "Смартфон от Samsung не может точно распознать лицо, а использует единый алгоритм усиления цвета, что на самом деле недостаточно корректно", - заключил он.