Apple выпустила iOS нового поколения

Компания Apple выпустила публичную версию iOS 17, которая привносит в работу iPhone ряд новых функций, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Одной из главных особенностей iOS 17 стали гибкие настройки оформления контактов в телефонной книге. Теперь записи можно присвоить фотографию и ее уникальный стиль, фон, а также шрифт. Благодаря этому контакты в телефонной книге стали похожи на профили людей в соцсетях.

Еще появилась функция NameDrop, которая позволяет пользователям iPhone быстро обмениваться контактами. Для активации NameDrop смартфоны нужно поднести друг к другу. После на экранах появятся предложения о передаче и приеме контакта - пользователям остается лишь подтвердить действия.

Apple добавила в iOS 17 новый режим ожидания. Теперь, если iPhone во время зарядки повернуть горизонтально, на экране появится больше виджетов. Набор виджетов при этом можно настроить в меню "Ожидание".

В iMessage появилась поддержка анимированных стикеров. Также сервис получил набор инструментов, которые позволяют пользователям самостоятельно создавать статичные и анимированные изображения для сообщений. Новая функция "На связи" отправляет доверенным контактам информацию о местоположении пользователя iPhone, если он не добрался до финальной точки проложенного заранее маршрута.

В список других нововведений также вошли такие опции, как "Упрощенный доступ", "Личный голос", "Режим инкогнито" и не только.

Установить iOS 17 могут пользователи iPhone SE (2nd generation), iPhone XR, iPhone XS и XS Max, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 и iPhone 15.