Хакеры взломали 60 тысяч электронных писем сотрудников Госдепа

Китайские хакеры получили несанкционированный доступ к 60 тыс. электронных писем в результате взлома почты некоторых сотрудников Госдепартамента.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое утверждение приводится в материале агентства Reuters, опубликованном в среду.

По словам его источника в Сенате Конгресса США, сотрудники внешнеполитического ведомства уведомили американских законодателей о том, что взломали 10 учетных записей, работающих в Госдепе в сервисе электронной почты. Имена и должности сотрудников не уточняются. По сведениям агентства, они курируют вопросы, касающиеся Восточной Азии и Тихоокеанского региона.

Газета The Wall Street Journal сообщила в июле, что хакеры взломали электронную почту посла США в Китае Николаса Бернса и помощника госсекретаря Соединенных Штатов по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка. В публикации утверждалось, что хакеры, якобы связанные с властями КНР, получили сведения об обсуждении в администрации США политики на китайском направлении.