В Китае замедлили производство смартфонов ради успехов в сфере ИИ
Увеличение спроса на чипы для искусственного интеллекта (ИИ) заставил Huawei притормозить производство смартфонов Mate 60, пишет Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По их данным, в технологической компании решили расставить приоритеты таким образом на фоне использования одного предприятия для производства как собственных чипов Ascend AI, так и Kirin для своих смартфонов - конкурентов iPhone.
Издание отмечает, что глобальная гонка за функциональностью ИИ на фоне "войны чипов" с США привела к тому, что производство смартфонов для китайского техногиганта отошло на второй план, даже с учетом того, что компания впервые за более чем три года увеличила их продажи.
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