Xiaomi выпустит флагман из титана

Китайская корпорация Xiaomi в конце февраля выпустит новый флагманский смартфон 14 Ultra. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание Android Authority.

Аппарат станет продолжением линейки Xiaomi 14, первые устройства которой были представлены в конце октября. Отличительной особенностью смартфона станет корпус из титана. Однако инсайдеры рассказали, что титановый корпус получит только старшая версия 14 Ultra, тогда как базовые будут изготовлены из алюминия.

Новый аппарат также получит флагманский процессор Qualcomm, от 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. Максимальная модификация девайса выйдет с 16 гигабайтами оперативной и 1 терабайтом встроенной памяти. Ради экономии компания отказалась от версии с 24 гигабайтами оперативной памяти.

Xiaomi 14 Ultra должны представить на Mobile World Congress 2024. Выставка пройдет в испанской Барселоне с 26 по 29 февраля.