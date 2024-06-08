WhatsApp планирует создать специального ИИ-помощника

Мессенджер WhatsApp внедрит помощника на базе искусственного интеллекта (ИИ) для ведения бизнес-аккаунтов.

Как передает Day.Az, об этом сообщил основатель компании Meta Марк Цукерберг.

"Сейчас наша цель заключается в создании не единственного помощника на основе искусственного интеллекта, а сразу нескольких ИИ-систем под разные задачи, в том числе для бизнеса. Каждая компания должна иметь возможность быстро найти посредника, который будет общаться с клиентами, сопровождать и налаживать коммерческую деятельность", - цитирует TechCrunch Цукерберга, который выступил на конференции компании Meta в Бразилии.

Как сообщает портал, пользователи бизнес-аккаунтов смогут использовать системы с искусственным интеллектом для создания рекламы в Facebook и Instagram, которая будет перенаправлять клиентов в чат WhatsApp. Кроме того, компания разрабатывает службу поддержки на основе систем искусственного интеллекта, способную автоматически отвечать на вопросы клиентов.

При этом в Meta заявили о намерении маркировать сообщения, сгенерированные с помощью ИИ, чтобы у клиентов была возможность отличить их от информации, поступающей от официальных представителей.

TechCrunch также добавил, что WhatsApp будет использовать ИИ-технологии для отправки таргетированной рекламы и оповещений определенной аудитории, а не всем пользователям, подписавшимся на обновления компании.

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