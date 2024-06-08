WhatsApp планирует создать специального ИИ-помощника
Мессенджер WhatsApp внедрит помощника на базе искусственного интеллекта (ИИ) для ведения бизнес-аккаунтов.
Как передает Day.Az, об этом сообщил основатель компании Meta Марк Цукерберг.
"Сейчас наша цель заключается в создании не единственного помощника на основе искусственного интеллекта, а сразу нескольких ИИ-систем под разные задачи, в том числе для бизнеса. Каждая компания должна иметь возможность быстро найти посредника, который будет общаться с клиентами, сопровождать и налаживать коммерческую деятельность", - цитирует TechCrunch Цукерберга, который выступил на конференции компании Meta в Бразилии.
Как сообщает портал, пользователи бизнес-аккаунтов смогут использовать системы с искусственным интеллектом для создания рекламы в Facebook и Instagram, которая будет перенаправлять клиентов в чат WhatsApp. Кроме того, компания разрабатывает службу поддержки на основе систем искусственного интеллекта, способную автоматически отвечать на вопросы клиентов.
При этом в Meta заявили о намерении маркировать сообщения, сгенерированные с помощью ИИ, чтобы у клиентов была возможность отличить их от информации, поступающей от официальных представителей.
TechCrunch также добавил, что WhatsApp будет использовать ИИ-технологии для отправки таргетированной рекламы и оповещений определенной аудитории, а не всем пользователям, подписавшимся на обновления компании.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре