iPhone начнут намекать пользователям на покупку более дорогого зарядного устройства

В последней версии операционной системы iOS 18 появилась новая функция, которая предупреждает пользователя о медленном процессе зарядки iPhone. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На шкале заряда в разделе настроек под названием "Аккумулятор" теперь будет отображаться новый цвет полос - оранжевый. Он будет обозначать период, в течение которого телефон заряжался от старого медленного блока питания. Новый индикатор будет означать все сеансы подключения к источнику тока, который выдает 5 ватт мощности и меньше.

Данные изменения могут быть полезны для пользователей, которые не разбираются в зарядках, чтобы они лучше понимали, почему их iPhone заряжается дольше обычного. Кроме того, возможно, что эти нововведения призваны побудить пользователей приобретать оригинальные аксессуары у Apple, поскольку при отсутствии сертификации MagSafe ни одна зарядка не может отдать iPhone более 7,5 ватт.

Операционная система iOS 18 была представлена 10 июня в рамках конференции WWDC 2024. Релиз платформы состоится осенью, с выходом серии iPhone 16.

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