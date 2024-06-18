Китай успешно испытал первую ступень сверхтяжелой ракеты

Китай провел успешные статические огневые испытания прототипа первой ступени сверхтяжелой ракеты Long March 10, оснащенной тремя двигателями YF-100K, работающими на топливной паре керосин - жидкий кислород. Об этом сообщает издание SpaceNews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что полноценная первая ступень Long March 10 получит семь двигателей YF-100K. Сама ракета создается в рамках китайской лунной программы. С ее помощью Пекин планирует отправить тайконавтов на Луну до 2030 года.

"Количество двигателей могло быть ограничено тремя из-за вместимости испытательного стенда. Однако статические огневые испытания были признаны полностью успешными с одновременным запуском трех двигателей", - пишет издание.

В апреле SpaceNews со ссылкой на заместителя директора Китайского управления пилотируемой космической техники Линь Сицян сообщило, что разработка лунных ракеты Long March 10, пилотируемого космического корабля Mengzhou, посадочного модуля и скафандров завершены.

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