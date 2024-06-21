Все компьютеры на Windows призвали срочно обновить

Корпорация Microsoft отреагировала на взлом компьютеров на Windows выпуском срочного обновления. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание The Register.

Ранее в операционных системах Microsoft - включая Windows 10 и 11 - обнаружили уязвимость, позволяющую устанавливать на ПК зловредное ПО. Системная брешь, получившая идентификатор CVE-2024-30078, давала доступ к ПК, если он был подключен к общедоступной и незащищенной сети Wi-Fi.

"Злоумышленник, не прошедший проверку подлинности, может отправить вредоносный сетевой пакет в соседнюю систему, в которой используется сетевой адаптер Wi-Fi, который может обеспечить удаленное выполнение кода", - объяснили представители Microsoft. В компании выпустили устраняющий проблему патч 11 июня и призвали всех пользователей срочно установить апдейт.

Также в корпорации Microsoft заметили, что об уязвимости до ее исправления не сообщалось публично. Из этого авторы отчета сделали вывод, что хакеры вряд ли смогли успеть воспользоваться лазейкой в системе.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!