В современном мире творческие профессионалы всё чаще выбирают мобильные решения, которые позволяют им работать в любых условиях, не теряя при этом в производительности и качестве. Они ищут идеальное сочетание мощности, надежности и инновационных технологий, специально разработанных для удовлетворения не только их технологических, но и душевных потребностей. Выбирая для себя такой "соул"- девайс, если так можно выразиться, многие устремляют свой взор на ProArt P16.

В этом обзоре мы поможем вам ознакомиться с ключевыми особенностями и преимуществами этого новейшего ноутбука, а также расскажем о его возможностях, которые позволяют максимизировать творческий потенциал вне зависимости от того, где вы находитесь.

КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Операционная система Windows 11 Домашняя/Pro Процессор AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 (12 ядер, 24 потока; до 5,1 ГГц), AMD Ryzen AI Нейронный процессор (ИИ-ускоритель) XDNA, 50 TOPS Графика NVIDIA GeForce RTX 4070 для ноутбуков, 8ГБ GDDR6, (модель H7606WI)

NVIDIA GeForce RTX 4060 для ноутбуков, 8ГБ GDDR6, (модель H7606WV)

AMD Radeon 890M Graphics Дисплей 16,4" 16:10 OLED 4K (3840x2400) 60 Гц, яркость 400 кд/м2, пиковая яркость 550 кд/м2, контрастность 1000 000:1, время отклика 0,2 мс, сертификация Display HDR True Black 500, глубина цвета до 1,07 млрд, сертификаты Pantone Validated и SGS, глянцевый, сенсорный, на 70% меньше синего света, относительная площадь экрана 88%, широкие углы обзора; охват DCI-P3 100%; Delta E < 1; Настраиваемое цветовое пространство. Защитное стекло Corning® Gorilla® Glass NBT. Поддержка стилуса ASUS Pen (4096 градаций нажатия) Второй дисплей нет Оперативная память 32 или 64 ГБ LPDDR5X-7500 на плате Накопитель До двух SSD 1 или 2 ТБ PCIe 4.0 Performance SSD Разъемы 1 USB 4.0 Gen3 Type-C (40 Гбит/с, дисплей, зарядка Power Delivery) 1 USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с, дисплей, зарядка Power Delivery) 2 USB-A 3.2 Gen2 1 HDMI 2.1 FRL аудиоразъем 3,5-мм карт-ридер SD Express 7.0 Интерфейсы Wi-Fi 7 (802.11be) 3 диапазона 2x2, Bluetooth 5.4 Инфракрасная камера FHD с поддержкой Windows Hello и шторкой Фирменное ПО

ProArt Creator Hub

StoryCube MuseTree

CapCut MyASUS

ScreenXpert

GlideX ПО ProArt Creator Hub для настройки функций профессиональной творческой работы

Выбор цветового пространства дисплея Защита дисплея ASUS OLED Care Диагностика системы и обновления Безопасная подзарядка Режимы работы вентиляторов Оптимизация изображения (Splendid) Оптимизация видео (Tru2Life) Горячие клавиши Оптимизация роуминга Wi-Fi Сервис AppDeals Link to MyASUS Управление Мембранная клавиатура с подсветкой

Ход клавиш 1,7 мм

Выделенная клавиша цифрового ассистента Copilot Высокоточный бесшовный тачпад Другое Камера FHD ИК ASUS AiSense

Аудиосистема harman/kardon с 6 динамиками Массив из 3 микрофонов Процессор безопасности Microsoft Pluton

US MIL-STD 810H стандарт военного назначения Батарея и питание До 20 ч автономной работы; быстрая подзарядка (0-60% за 49 мин);

90 Втч, 4 ячейки; БП 200 Вт (прямоугольный разъем); поддержка Power Delivery до 100 Вт (USB-C) Размеры и вес Цвет 355х247х14,9-17,3 мм; 1,85 кг Черный

Обратив внимание на характеристики, сперва отметим, что ProArt P16 может быть лучшим другом не только видеографов, архитекторов, художников анимации, программистов, которым от устройства необходима мощность, но и фотографов, блогеров, инфлюенсеров, авторов, редакторов контента, ученых, инженеров-проектировщиков...

Дизайн и экран

Ноутбук отличается элегантным и современным дизайном. Его 16-дюймовый сенсорный OLED-дисплей с разрешением 4K обеспечивает потрясающую чёткость изображения и точность цветопередачи, что важно для работы с графическим контентом. Экран поддерживает 100% охват цветового пространства DCI-P3 и сертифицирован PANTONE, что гарантирует профессиональное качество отображения.

Корпус ноутбука ProArt P16 отличается высоким качеством исполнения и продуманным дизайном, который соответствует потребностям профессионалов. Изготовлен из прочных и легких материалов, таких как алюминий и магниевые сплавы, что обеспечивает не только надежность, но и легкость устройства. Кроме того, корпус имеет стильную матовую отделку, которая не только придает ноутбуку элегантный вид, но и устойчива к отпечаткам пальцев и царапинам.

Производительность

ProArt P16 оснащён видеокартой серии GeForce RTX 40 для ноутбуков, которая обеспечивает высочайшую производительность при обработке графического контента. Кроме того, есть интеграция с искусственным интеллектом. ИИ-производительность достигает 321 TOPS, а центральный процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 добавляет ещё 50 TOPS. Такая конфигурация делает ноутбук идеальным для сложных вычислений и работы с большими данными.

Охлаждение и надежность

За стабильную работу устройства даже при максимальной нагрузке отвечает эффективная система охлаждения. Она включает передовые технологии от геймерского бренда ROG, такие как термоинтерфейс из жидкого металла Thermal Grizzly, пылевые фильтры и комплекс трех вентиляторов с увеличенным воздушным потоком. Всё это обеспечивает продолжительную работу ноутбука на максимальной мощности и стабильную производительность даже при интенсивных вычислениях. Для нетребовательных задач в ProArt P16 создан специальный беззвучный режим "0 дБ". Ноутбук прошёл испытания по военно-промышленным стандартам, что подтверждает его прочность и надёжность в нормальных условиях эксплуатации.

Подключения и порты

ProArt P16 обладает широким набором портов, включая Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, слот для SD-карт и аудиоразъём. Все необходимые устройства и аксессуары можно с легкостью подключить и отключить, что особенно важно для профессионалов, работающих с различными видами оборудования.

Программное обеспечение и мобильность

Программное обеспечение ASUS ProArt Creator Hub предоставляет пользователям возможность оптимизировать производительность ноутбука, настраивать параметры дисплея и управлять рабочими процессами. Кроме того, длительное время автономной работы достигается благодаря аккумулятору ёмкостью 96 Вт·ч, позволяя работать без подзарядки даже в мобильных условиях.

Но это еще не все. С будущими обновлениями Windows, операционная система получит обновление системы искусственного интеллекта до уровня Copilot+ PC. Таким образом станет доступен широкий набор ИИ-функций: интеллектуальный поиск Recall по всему содержимому и истории использования ПК, синхронный перевод в субтитры с разных языков Live Captions, помощник рисования Cocreator, а также функции супер-разрешения в играх Auto SR и ИИ-функции Windows Studio Effects. Благодаря им изображение станет улучшаться прямо во время видеозвонков, позволяя фиксировать взгляд собеседника, убирать шумы изображения, а также добавлять фон и стили. Сейчас пользователям ProArt P16 доступен вызов ИИ-помощника клавишей Copilot на клавиатуре. Он может отвечать на вопросы, помогать с поиском, а ещё он может стать источником вдохновения для творческих проектов. В ноутбуке реализованы ИИ-приложения ASUS для безопасности и качества звука. Например, веб-камера ASUS AiSense с ИИ имеет функцию адаптивного затемнения или отключения экрана с отслеживанием взгляда пользователя, а также адаптивную блокировку, систему трехмерного шумоподавления 3DNR и коррекцию освещенности во время записи видео.

В ноутбуке ProArt P16 есть и креативные ИИ-приложения ASUS:

● Медиагалерея StoryCube обеспечивает быстрый поиск, экспорт/импорт и упорядочивание фото и видео в облаке и локальном хранилище.

● MuseTree - приложение для генерации изображений без необходимости подключения к интернету, которое поддерживает не только текстовый ввод задания, но и карту идей и даже наброски от руки.

ProArt P16 - это мощный и универсальный ноутбук, который способен превратить любое место, где бы вы ни находились, в полноценную творческую студию, а саму работу - в удовольствие! Это незаменимый выбор для профессионалов, занимающихся созданием контента.